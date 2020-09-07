مئات الاشخاص يتظاهرون وسط روما إحتجاجاً على إلزام تلقيح الاطفال في المدارس ضد فيروس كورونا

2020/09/07 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر ألف شخص وسط العاصمة الإيطالية روما احتجاجاً على إلزام الاطفال في سن المدرسة وضع الكمامة وكذلك التلقيح ضد فيروس كورونا.ورفع المتظاهرون الذين لم يكن معظمهم يضع كمامة، لافتات كتب عليها “لا للتلقيح الالزامي ونعم لحرية الخيارات” و”لا كمامات … Readmore

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