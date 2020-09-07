المنافذ: ضبط تلاعب بوصف بضاعة وقيمة الرسم الكمركي في منفذي أم قصر وطريبيل

2020/09/07 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة عن ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة بمادة (عازل أسطح اسفلتي) بحمولة إجمالية بلغت (18سكيبة) تم التلاعب بوصف بضاعتها والتي تم الكشف عليها من قبل لجنة الكشف التابعة لمركز كمرك أم قصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان أن “الحاوية ضبطت خارج […]

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