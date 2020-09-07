طقس العراق.. اليوم وغداً

2020/09/07 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في البلاد لهذا اليوم الإثنين 7 أيلول 2020 وغداً الثلاثاء، بحسب ما أعلنه قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل:

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