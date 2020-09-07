2020/09/07 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– جهاز مكافحة الإرهاب يداهم مقرا تابعا لأحد الفصائل المسلحة ويصادر أكثر من 140 قطعة سلاح.

– جهاز مكافحة الارهاب يداهم مقرا تابعا لأحد الفصائل المسلحة ويصادر عجلتين ويعتقل 6 أشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يداهم مقرا تابعا لأحد الفصائل المسلحة ويصادر أكثر من 140 قطعة سلاح وعجلتين ويعتقل 6 أشخاص) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يداهم مقرا تابعا لأحد الفصائل المسلحة ويصادر أكثر من 140 قطعة سلاح وعجلتين ويعتقل 6 أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).