مصرف الرافدين يصدر بياناً بخصوص سلفة الـ25 مليون دينار للموظفين

2020/09/07 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، أن سلفة 25 مليون دينار للموظفين تسدد على مدى ستة أعوام.وقال المكتب الإعلامي للمصرف : إن “منح السلفة يكون للموظفين حاملي بطاقة الماستر كارد الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.وأشار البيان، إلى أن “التقديم على السلفة … Readmore

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