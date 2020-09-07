2020/09/07 | 10:42 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 7 سبتمبر 2020 | 10:38 صباحاً | عدد القراءات : 4

البصرة: لا ربط سككي مع الكويت إلا بعد إكمال مشروع ميناء الفاو

ذكر محافظ البصرة، أسعد عبد الامير العيداني، الاثنين، أنه لن يكون هناك أي ربط سككي مع الكويت الا بعد اكمال مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال العيداني في بيان ، إنه "كثر في الأونة الاخيرة بين اوساط المجتمع البصري والعراقي فضلاً عن وسائل الاعلام وشبكات التواصل الأجتماعي المختلفة حول موضوع الربط السككي مع الجارة الكويت، ونؤكد انه لا يوجد أي شيء يتعلق بالربط السككي وما أثير من قبل البعض هي عبارة عن حديث من دون دراية بحيثيات موضوع الربط السككي".

وأضاف محافظ البصرة، أن "رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يدعمان اكمال انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير والطريق السريع بين ميناء الفاو والمحافظات الاخرى، فضلاً عن تخصيص جزء من الموازنة لاكمال مشروع ميناء الفاو الكبير".

ودعا العيداني، كافة ابناء الشعب البصري إلى "عدم التصديق بالتصريحات الاعلامية التي تصدر من قبل البعض بخصوص موضوع الربط السككي"، مؤكداً انه "لن يتم اي ربط سككي الا بعد اكمال مشروع ميناء الفاو الكبير والربط السككي للميناء"

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