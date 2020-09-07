في التّغني بالعروبة-عربستان - الأحواز- . - نادية خلوف

2020/09/07 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف قبل قضيّة العرب الأولى " فلسطين" كان هناك قضيّة قبلها ، أقدم منها هي قضيّة عربستان" الأحواز" .



في كتب التاريخ والجغرافيا في سورية لم نسمع بالأحواز، ربما كانت مكتوبة في مكان ما بين معترضتين ،لكننا لم نتذكر من التاريخ الجغرافيا ، الفن ، والعلم سوى سيادته جالس إلى الأبد على عرش الإله.



أما الجامعة العربية فهي اسم ليس إلا، لا تمتّ إلى الشعب العربي بصلة، ولا تعرف الظلم الواقع الأقليات التي تعيش في الو ......





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