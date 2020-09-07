2020/09/07 | 10:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى، مشمساً حار جداً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية، مشمساً حاراً، وفي المنطقة الجنوبية مشمساً حار جداً مع بعض الغيوم" مشيراً الى ان "درجة الحرارة العظمى ستكون بمدينة بغداد 47 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون في الوسط والجنوب، مشمسا حار جداً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية مشمسا حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

أما طقس الخميس المقبل سيكون في "الوسط والجنوب، مشمسا حار جدا الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الشمالية مشمسا حارا الى غائم جزئيا، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم المناطق".

وأشار البيان الى، ان "طقس الجمعة سيكون في الوسط والجنوب، مشمسا حار جداً مع بعض الغيوم، وفي الشمال مشمسا حاراً الى غائم جزئياً، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم مناطق البلاد".

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس حار جداً الى غائم جزئياً حتى الجمعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس حار جداً الى غائم جزئياً حتى الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).