بينها العراق.. كاتب لبناني يحذر من مخطط أميركي لافراغ ثلاث دول من طاقاتها الشبابية

2020/09/07 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..اتهم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني وفيق ابراهيم، الاثنين ، الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة في بروز ورقة هجرة الشباب الى الغرب لتحطيم امال الدول العربية في مقاومة المشروع الأمريكي، محذرا من افراغ دول العراق وسوريا ولبنان واليمن من طاقاته الشبابية.وقال إبراهيم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المشروع الأمريكي يرمي إلى إثارة حروب واضطرابات جديدة على مستوى انهيار الشباب العربي لتحطيم آمال الدول الرامية لمقاومة المشاريع الأمريكية”.وأضاف أن “هجرة الشباب إلى الغرب الخطة الامريكية البديلة لافراغ المنطقة”، مبينا أن “أمريكا تستخدم ورقة الفقر في العراق لإثارة التظاهرات وحرفها نحو حرق المؤسسات والاعتداءات لأحداث فوضى طائفية ومذهبية وكذلك الحال في سوريا ولبنان واليمن”.واوضح إبراهيم ان “ظاهرة بروز ورقة هجرة الشباب من جديد ترجع لمؤامرة أمريكية غربية إسرائيلية لافراغ العراق من الشباب”.



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