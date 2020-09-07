2020/09/07 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري:" ان دمج الاقضية في المحافظة يجب ان يكون بشكل متجاور وليس انتقائيا ".وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر" ان "دمج الاقضية في محافظة نينوى يجب ان تكون بشكل متجاور وليس انتقائيا"، متسائلا "‏كيف يمكن لقضاء البعاج الذي يبعد عن الموصل ١٢٠ كم ، ان يضاف لها، بينما تستبعد اقضية قريبة عن الموصل (الحمدانية ٢٠كم) (تلكيف ١٥ كم) فضلاً عن قضاءي تلعفر ومخمور اللذين هما اقرب للموصل من البعاج والحضر".وشدد الجبوري ، على ضرورة :" ان يبقى قضاء الموصل لوحده دون دمج، ‏لان نفوسه اكثر من مليوني نسمة ولا نقبل ان تضاف له اقضية اخرى لتأخذ مقاعده الدستورية".وتابع ان "الاقرب لقضاء البعاج هو سنجار ثم تلعفر ثم الحضر، فبالامكان دمجها بدائرة واحدة، واقضية تلكيف والحمدانية ومخمور والشيخان دائرة واحدة، ‏لتكون ثلاث دوائر"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن نينوى: دمج الاقضية في المحافظة يجب ان لا يكون انتقائيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن نينوى: دمج الاقضية في المحافظة يجب ان لا يكون انتقائيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).