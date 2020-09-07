المرور تصدر غرامات وعقوبات على المركبات المدنية والحكومية التي تسير بالاتجاه المعاكس

2020/09/07 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اصدرت مديرية المرور العامة، غرامات وعقوبات على المركبات المدنية والحكومية التي تسير بالاتجاه المعاكس.وقال مدير المرور اللواء زهير الخفاجي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " استناداً لاحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (٤٧)من قانون المرور رقم (٨) لسنة (٢٠١٩) وبناءاً على توجيه وزير الداخلية قررنا اصدار ما يلي:١-يمنع منعاً باتاً سير جميع المركبات سواء كانت عسكرية او مدنية او حكومية بعكس اتجاه السير.٢-يعاقب المخالف بحجز المركبة مدة لاتزيد على خمسة ايام استناداً للمادة( ٢٨/سادساً) من قانون المرور اعلاه مع فرض غرامة مقدارها (٢٠٠٠٠٠) مائتا الف دينار عراقي استناداً للمادة (٢٥/اولاً/هـ) من القانون ./انتهى10

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