تفاعل كبير مع دعوة مقتدى الصدر.. ’رفض المحتل نهج حسيني صادق’

2020/09/07 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق مع هاشتاغ "#رفض_المحتل _ نهج _ حسيني _ صادق" متصدرا قائمة الترند في البلاد على موقع التواصل الإ...

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