فتح تحقيق للمشتركة حول إطلاق الصواريخ على مطار بغداد

2020/09/07 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني في بيان لها اليوم الاثنين، ان العمليات المشتركة فتحت تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بخصوص إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغد...

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