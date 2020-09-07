بالفيديو.. محافظ كربلاء يرحب بزوار اربعينية الامام الحسين من كل انحاء العالم

2020/09/07 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي عن أمله في وصول زوار كربلاء المقدسة الى اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه) من كل انحاء العالم....

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