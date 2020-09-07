على خطى الذهب.. الدولار يعاود الارتفاع في كوردستان

2020/09/07 | 11:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب في أسواق إقليم كوردستان عاود الارتفاع - صورة من إرشيف كوردستان 24

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