2020/09/07 | 11:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع سير جميع المركبات سواء كانت عسكرية أو مدنية أو حكومية بعكس أتجاه السير - صورة إرشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور العراق تفرض "عقوبة ثقيلة" لمن يسير عكس الاتجاه) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور العراق تفرض "عقوبة ثقيلة" لمن يسير عكس الاتجاه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).