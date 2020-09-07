2020/09/07 | 11:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسعت حكومة إقليم كوردستان من رقعة تنفيذ مشاريع البناء وتعزيز البنية التحتية، لتشمل أيضاً المناطق الواقعة خارج مدن الإقليم - صورة إرشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تواصل مسيرة البناء وتبدأ أولى مراحل مشروع في "ديرلوك") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تواصل مسيرة البناء وتبدأ أولى مراحل مشروع في "ديرلوك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).