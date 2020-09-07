2020/09/07 | 11:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محطة وقود

فوتو: ارشيف

الان

3 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، بأنها تمكنت من ضبط مدير محطة وقود في محافظة صلاح الدين لقيامه باختلاس مبالغ مالية عقب اكتشاف وجود نقص في كميات مادتي البنزين والگاز في المحطة.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان اليوم، 7 أيلول 2020، ان فريق عمل من مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة انتقل إلى محطة تعبئة وقود سامراء الجديدة برفقة لجنة القياس والمعايرة التابعة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية - الهيئة الغربية، تمكن بعد إجراء التحري الأصولي والتدقيق اللازم، والاطلاع على التقرير الفني المعد من قبل اللجنة حول (تكييل) مسدسات التجهيز من كشف وجود نقص في كميات البنزين والگاز.

وأضاف البيان ان نتائج التدقيق وتقرير اللجنة الفني أفضيا إلى وجود نقص (36,582) لترا من مادة البنزين و(9,089) لترا من مادة الگاز التي تم اختلاس مبالغها.

وفي عملية منفصلة، تمكن الفريق الذي انتقل إلى مديرية زراعة صلاح الدين من ضبط موظف في المديرية متلبسا بالجرم المشهود بتسلم رشوة من أحد المواطنين لقاء إنجاز معاملة إبرام عقد زراعي جديد خلافا للقانون.

وأشار إلى انه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تمتا بناء على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، استنادا لأحكام المادتين (316 و 308) من قانون العقوبات.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين.. ضبط مدير محطة وقود قام باختلاس مبالغ مالية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين.. ضبط مدير محطة وقود قام باختلاس مبالغ مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).