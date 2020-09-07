النزاهة تضبط مدير محطة يغتلس مادة البانزين وموظف متلبس بالرشوة

2020/09/07 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- … أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّنها من ضبط مدير محطة وقود في محافظة صلاح الدين؛ لوجود نقصٍ في كميات مادتي البنزين والگاز في المحطة، وقيامه باختلاس مبالغهما.وأشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط، إلى أن “فريق عمل من مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة الذي انتقل إلى محطة […]

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