2020/09/07 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل ترمب الابن نجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خط المشاركة في حملة والده الدعائية، الرامية للحصول على فترة رئاسية ثانية.

ونشر ترمب الابن مقطع فيديو للمرشح الديموقراطي في الانتخابات جو بايدن، يتضمن حديث الأخير مع إحد الأطباء الضباط في الجيش الأميركي، بعد أن صوت لحرب بلاده في العراق، معلقا على الموضوع بالقول، نتساءل لماذا يجب أن نصوت لمن صوت لحرب قتلت الآلاف من إخواننا وأخواتنا، دماؤهم ملطخة بيديك، مات أصدقائي بسبب سياساتك، في إشارة الى بايدن المنافس الأكبر لترمب في الانتخابات المقرر اجراؤها مطلع تشرين الثاني المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهاجما بايدن… ترمب الابن ينشر مقطعا مصورا ويدخل على خط الحملة الدعائية لوالده) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهاجما بايدن… ترمب الابن ينشر مقطعا مصورا ويدخل على خط الحملة الدعائية لوالده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).