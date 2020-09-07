الصحة النيابية: لا جدوى من العودة للحظر في ظل استمرار تجاهل التعليمات

2020/09/07 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل استمرار تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية عدم جدوى إعادة فرض حظر التجوال الشامل أو الجزئي.

اللجنة أكدت في بيان أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة تعود إلى عدم الالتزام الواقعي من قبل المواطنين بالإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة فضلا عن استمرار التجمعات البشرية وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى عدم جدوى فرض الحظر إذا لم يلتزم المواطن بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.

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