البحرية الأميركية تبدأ حملة بحث عن بحار مفقود في بحر العرب

2020/09/07 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأسطول الخامس الأميركي، عن بدء قطع بحرية أميركية، حملة للبحث عن بحار مفقود في مياه بحر العرب.

وأكدت إدارة الشؤون العامة للأسطول في بيان، بأن حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز، وطراد الصواريخ الموجهة يو إس إس برينستون، يجريان عمليات بحث وإنقاذ في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأميركية، فيما امتنعت الإدارة عن ذكر اسم البحار المفقود او ظروف اختفائه وفقا لما هو متبع بشأن المفقودين في الولايات المتحدة.

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