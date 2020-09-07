ماذا فعلت أرملة مؤسس أبل؟ … مليارديرة تخطف الأضواء من ترمب

2020/09/07 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تمكنت مليارديرة أميركية من أن تخطف الأضواء داخل الولايات المتحدة الأميركية، حيث خصص الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغريدة كاملة على صفحته الشخصية لموقع “تويتر” للهجوم على أرملة مؤسس شركة “آبل” ستيف جوبز، وهي سيدة الأعمال لورين باول جوبز التي ورثت ثروة ضخمة من زوجها الراحل لتصبح سادس أغنى امرأة في العالم.ويعود سر الهجوم […]

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