قوة أمنية تقبض على متهم بالاغتصاب في بغداد

2020/09/07 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

القت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على متهم باغتصاب إحدى الفتيات عقب اختطافها في العاصمة بغداد.



وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2020)، إنه "بعد ورود شكوى من إحدى الفتيات حول قيام أحد المتهمين باستدراجها وخطفها واغتصابها ومن ثم أطلق سراحها، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات بغداد في وزارة الداخلية".

وتابع، "بعد استحصال الموافقات القضائية وبدلالة المشتكية تم نصب كمين والقبض على المتهم في منطقة النهروان ببغداد، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بقيامة بجريمته النكراء، وتم تسليمه بوصل استلام أصولي الى الجهات المختصة".

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