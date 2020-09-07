أولمبياد طوكيو في موعده

2020/09/07 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيُقام أولمبياد طوكيو المؤجل إلى صيف 2021، بصرف النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قاله نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رئيس لجنة تنسيق الأولمبياد، جون كوتس لوكالة فرانس برس، الاثنين.

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