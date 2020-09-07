لجنة التربية البرلمانية : قرار بدء العام الدراسي الجديد مرهون بموافقة خلية الازمة

2020/09/07 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- … أعلنت لجنة التربية النيابية تقديم توصيات إلى وزارة التربية، بشأن العام الدراسي الجديد، فيما أشارت إلى أن قرار بدء العام الدراسي الجديد مرهون بموافقة خلية الازمة.وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته المستقلة، إن “اللجنة قدمت التوصيات الى وزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد”.وأشار إلى أن […]

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