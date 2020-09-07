العراق يعتزم رفع طاقة مصافي الشمال الى 280 ألف ب/ي

2020/09/07 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، عزم العراق على رفع طاقة مصافي الشمال الى 280 ألف برميل باليوم عبر خطط مدروسة واضافة وحدات انتاجية.

وقال عبد الجبار خلال جولة تفقدية في مصفى الصمود (بيجي) والقيارة، نقلا عن بيان للوزارة، إنه يجب الإسراع بخطط زيادة الإنتاج في مصفاة القيارة، موجها بإضافة وحدة جديدة للإنتاج بطاقة 70 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن "خطط الوزارة تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصافي الشمال إلى 280 ألف برميل باليوم".





وأكد عبد الجبار، أن "الوزارة تعول كثيراً على قطاعات التصفية والغاز والصناعات البتروكيمياوية وتعدها ركيزة اقتصادية لإدامة وتعزيز التنمية الوطنية"، مشيرا إلى "إعداد الوزارة الخطط التي تحقق هذا الهدف".

وحث الوزير، العاملين في مصفاة الصمود في بيجي خلال اجتماع عقده مع مدير شركة مصافي الشمال والعاملين في الشركة على زيادة الإنتاج والتعجيل في مشاريع تأهيل وتطوير الوحدات الإنتاجية المتضررة جراء العمليات الإرهابية التي لحقت المصفاة في وقت سابق.

ومن جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حامد يونس، إن الطاقة الإنتاجية لمصافي الشمال حاليا أكثر من 75 ألف برميل باليوم، ومن المؤمل أن تصل إلى 120 ألف برميل باليوم نهاية العام الحالي 2020.

وأضاف يونس، أن المستهدفات تأتي على الرغم من التحديات الصحية المتمثلة بجائحة كورونا (كوفيد - 19) التي قيدت حركة العمل والعاملين بسبب المحددات الصحية، لكنها لم تؤثر على سير العمل في المشاريع التي تنفذ، وذلك لإصرار العاملين الذي ساهم في المضي قدما لتحقيق خطط الوزارة في زيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.

وشدد مدير عام شركة مصافي الشمال، قاسم عبد الرحمن، على المضي قدماً بتنفيذ مشاريع الإعمار والتأهيل لجميع المصافي والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات النفطية.

وأوعز وزير النفط، أواخر الشهر الماضي، برفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة الصمود إلى 280 ألف برميل يومياً.

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