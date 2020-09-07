الاستيلاء على كدس لمساطر التفجير والعبوات الناسفة غربي الانبار

2020/09/07 | 12:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / الانبار..افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على كدس لمساطر التفجير والعبوات الناسفة بعملية امنية استباقية غربي الانبار.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة والفرقة الثامنة واستخبارات الفوج الثالث لواء 22 وقوة منه ومن حشد اعالي الفرات شنت حملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي الانبار، وفق معلومات استخبارية افادت بوجود كدس لمساطر التفجير والعبوات الناسفة وبعد تطويق المنطقة المستهدفة تمكنت القوة من الاستيلاء على الكدس “.واضاف المصدر، ان “الكدس يحوي على 100 مسطرة تفجير و 2 عبوة ناسفة معبأة بمطفأة حريق و 2 صواريخ محلية الصنع”، مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.



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