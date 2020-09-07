خلاطي : وزير الصحة وافق مبدئيأ على عودة الأنشطة الرياضية

2020/09/07 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - محمد الطالبي

اعلنت لجنة الصحة النيابية حصول الموافقة المبدئية على عودة الأنشطة الرياضية.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي لوكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاثنين، ان " وزير الصحة حسن التميمي اعطى الموافقة المبدئية بعودة الأنشطة الرياضية مع الألتزام بالإجراءات الوقائية".

واضاف ان " وزير الصحة قدم طلب عودة الأنشطة الرياضية الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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