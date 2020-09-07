إيران تكشف الدولة العربية التالية في قائمة التطبيع مع إسرائيل

2020/09/07 | 12:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف حسين امير عبد اللهيان مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، ان الدولة التالية بعد الإمارات التي ستطبع مع إسرائيل، ومتی سیكون دور السعودیة في التطبیع، قائلا: إن "الصهاینة یسعون إلی تطبیع العلاقات مع الدول العربیة ویریدون من خلال ذلك الوصول بشكل أوسع إلی الدول العربیة الإسلامیة ...

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