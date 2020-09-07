الجبوري يكشف عن خلل في آلية دمج اقضية الموصل ضمن الدوائر الانتخابية

2020/09/07 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى عضو مجلس النواب احمد الجبوري، استغرابه من آلية دمج الأقضية ضمن الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى.

وتساءل الجبوري في تغريدة على تويتر، عن كيفية إضافة قضاء البعاج الى الموصل، على الرغم من بعده عن المدينة مسافة مئة وعشرين كيلومترا، في وقت تستبعد فيه أقضية الحمدانية وتلكيف القريبتان من الموصل، إضافة الى قضائي تلعفر ومخمور، الأقرب الى الموصل البعاج والحضر، مشددا على ضرورة يجب ان الدمج بشكل متجاور بعيدا عن الانتقائية، فيما ختم الجبوري التغريدة بوسم، دوائر فاسدة لن تمرر.

دمج الأقضية في محافظة نينوى يجب ان تكون بشكل متجاور وليس انتقائيكيف يمكن لقضاء البعاج الذي يبعد عن الموصل ١٢٠ كم يضاف له ، بينما تستبعد أقضية قريبة عن الموصل ( الحمدانية ٢٠كم) (تلكيف ١٥ كم) فضلاً عن قضائي تلعفر ومخمور اللذان هما اقرب للموصل من البعاج والحضر#دوائر_فاسدة_لن_تمرر pic.twitter.com/mLixmssMEd

— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) September 7, 2020

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