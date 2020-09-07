نائب عن صلاح الدين: نرفض تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة.. وسنفاتح اللجنة القانونية

2020/09/07 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعرب النائب عن صلاح الدين جاسم الجبارة، عن رفضه تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة.وقال الجبارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "نرفض مقترح تقسيم الدوائر الانتخابية الرباعية في محافظة صلاح الدين بصيغته المقترحة".واضاف "اننا مع تعدد الدوائر الانتخابية في كل العراق، لكن نتساءل لماذا فصلت دائرة تكريت عن دائرة العلم، حيث تعتبران دائرة انتخابية واحدة ، ولا مانع من اضافتهما الى اي دائرة اخرى موحدتين".وتابع ان "هذا ترتيب لجهات سياسية محددة وتهيئة لاستمرار الهيمنة المستقبلية التي نعمل على تصحيحها"، متسائلا "لماذا (الطوز و امرلي) معاً ولماذا (الضلوعية وبلد) معاً، ولماذا لم تقسم (سامراء والشرقاط او الطوز) علماً ان الاصوات المعتمدة في الانتخابات هي حسب بيانات سنة 2010".واكد الجبارة "اننا نرفض ان تدار الامور وتختصر بعدد من النواب وبسرية للتلاعب بالتقسيمات وفق مايرونه وفق مصلحتهم الشخصية، وسنفاتح اللجنة القانونية في البرلمان ونسجل اعتراضنا ".وطالب بان تكون الانتخابات وفق النظام البايو متري ووضع حد لتأثير السلاح ، وان تكون المفوضية مستقلة فعلاً وازالة جميع اسباب الطعن التي وردت في انتخابات سنة 2018 ، مع توفير اقناع وجو آمن للمواطن للذهاب الى صناديق الانتخابات عندما نشرع فعلاً بخدمته في انواع الخدمات وايجاد حلول للمشاكل التي تمر بها البلاد"./انتهى10

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