النفط يهبط بعد خفض السعودية سعر خامها وتباطؤ واردات الصين

2020/09/07 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / انخفضت اسعار النفط اكثر من واحد بالمئة ، اليوم الاثنين ، بعدما سجلت أقل مستوى منذ تموز عقب إعلان السعودية أكبر خفض للسعر الشهري للإمدادات لآسيا في خمسة أشهر فيما خفت التفاؤل إزاء تعافي الطلب وسط الجائحة.وسجل خام برنت 42.11 دولارا للبرميل متراجعا 55 سنتا ، ما يوازي 1.3 بالمئة ، وكان قد تراجع في وقت سابق الى 41.51 وهو اقل مستوى منذ 30 تموز.وهبط خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 64 سنتا ، ما يوازي 1.6 بالمئة ، الى 39.13 دولارا بعد ان نزل في وقت سابق إلى 38.55 دولار ا ، وهو اقل مستوى منذ العاشر من تموز.وتظل ثمة تخمة عالمية من الخام والوقود رغم تخفيضات انتاج منظمة اوبك وحلفائها فيما يعرف بـ / اوبك+ / وجهود حكومات لتحفيز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.



وخفضت شركات التكرير انتاج الوقود نتيجة لذلك ما دفع منتجين من بينهم السعودية لخفض الاسعار لمواجهة تراجع الطلب على الخام.ودعمت الصين، اكبر مستورد للخام في العالم، الاسعار بمشتريات قياسية ، لكن الواردات تباطأت في آب في حين ارتفعت الصادرات من المنتجات بحسب بيانات الكمارك يوم الاثنين.وخفضت السعودية، اكبر مصدر للخام في العالم، السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف في تشرين الاول الماضي، وهو الخام الذي تبيعه لآسيا، باكبر قدر منذ ايار ، في مؤشر على ان الطلب يظل ضعيفا.



وآسيا أكبر سوق للخام السعودي من حيث المناطق./انتهى8

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