وزير الشباب والرياضة يبحث مع محافظ كركوك دعم المنشآت الرياضية واكمال الملعب الاولمبي

2020/09/07 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال , مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، دعم الفعاليات الرياضية وتطوير عملها بما يسهم في خدمة جميع مواطني كركوك .و تم خلال لقاء الوزير بالمحافظ في مقر الوزارة، بحضور يونس محمود وايمن حسين ، بحث القضايا التي تخص الشباب والرياضة في كركوك ، ومن ابرزها الاتفاق و المباشرة باكمال الملعب الاولمبي، واكمال مشروع ملعب الرياض سعة الفي متفرجوالنظر في موضوع نادي الثورة الرياضي وامكانية التريث في استثمار الارض وتذليل العقبات لغرض منح الاندية الرياضية اجازة تأسيس دائمية,واكمال متطلبات انشاء نادي الزاب الرياضي .كما تم بحث زيارة الوزير لمحافظة كركوك قريبا والاطلاع على واقع العمل في الملعب الاولمبي واللقاء بالاندية الرياضية في المحافظة./انتهى

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