أسعار صرف الدولار والذهب والنفط في الأسواق العراقي

2020/09/07 | 12:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والذهب والنفط في الأسواق المحلية ليوم الأثنين (7 أيلول 2020) بحسب رصد متخصصين.اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,500 سعر شراء الدولار : 122,500 —————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,30 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 […]

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