القانونية النيابية: الحكومة مصرة على خرق القوانين وتفتقد لأية رؤية مستقبلية

2020/09/07 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاحد، تعمد الحكومة بعدم تطبيق تعدها بشان اصدار قانون الاصلاح الاقتصادي الشامل للبلاد، محذرا من تداعيات كارثية بحال استمرار خرق القانون.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الحكومة تعهدت باقرار ورقة الاصلاح الاقتصادي وتقديمها الى البرلمان للمصادقة عليها خلال التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.



لواضاف ان “الحكومة و وبعد 70 يوما من اقرار قانون الاقتراض لم تقدم سطر واحد او تضع خطة لمعالجة الازمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا”.وأوضح العقابي، ان “الحكومة مستمرة في التنصل وخرق القانون وقد فشلت في التحدي الوحيد الذي جاءت من اجله وهو دفع رواتب الموظفين وتمرير الموازنة وانهاء الازمة الاقتصادية”.



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