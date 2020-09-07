التربية النيابية توضح بشأن قرار بدء العام الدراسي الجديد

2020/09/07 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة التربية النيابية، الاثنين، ان قرار بدء العام الدراسي الجديد مرهون بتقارير وزارة الصحة والبيئة وموافقة خلية الازمة.

وقال رئيس اللجنة، قصي الياسري، في تصريح صحفي، اليوم (7 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "اللجنة قدمت التوصيات الى وزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد"، مبينا ان "البدء بالعام الدراسي مرهون بتقارير وزارة الصحة وكذلك موافقة خلية الازمة، وان المقترحات المقدمة لاتحتاج الى تصويت مجلس الوزراء عليها".

وكانت اللجنة المشكلة في وزارة التربية لإعداد رؤية متقدمة للعام الدراسي المقبل، قد عقدت برئاسة مستشار الوزارة علي الزبيدي، اجتماعا موسعا ضم عددا من المديريات منها الاشراف والمناهج والتقويم والامتحانات والتعليم العام والتخطيط التربوي والتطوير المؤسسي، بغية اعداد رؤية متقدمة للعام الدراسي 2020 - 2021 في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضه جائحة كورونا.

واكد بيان لوزارة التربية ان "الاجتماع خرج بعدة توصيات اهمها، التعايش مع جائحة كورونا واخذ الاجراءات الصحية، فضلا عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ15 تلميذا وطالبا فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية، وكذلك كيفية تنظيم الدوام والاشراف عليه".

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