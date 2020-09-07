بوادر أزمة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.. برلماني يرفض ’رباعية’ صلاح الدين

2020/09/07 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رفض النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، الاثنين، التقسيم الرباعي بصيغته الحالية للدوائر الانتخابية في المحافظة.



وقال الجبارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2020)، "في الوقت الذي نحن فيه مع تعدد الدوائر الانتخابيه في كل العراق نسأل هنا عن اسباب فصل دائرة تكريت عن دائرة العلم؟، حيث يعتبران دائرة انتخابية واحدة، ولا مانع من إضافتها إلى أي دائره اخرى بشكل موحد، ولماذا التقسيم من دوافع ورغبات شخصية تدار خلف الكواليس وهذا ترتيب لجهات سياسية محددة وتفصيل لاستمرار الهيمنه المستقبلية التي نعمل على تصحيحها ولنسأل أيضاً لماذا (الطوز و امرلي) معاً ولماذا (الضلوعية وبلد) معاً لماذا لم تقسم (سامراء والشرقاط او الطوز) علماً أن الاصوات المعتمدة في الانتخابات هي حسب بيانات سنة 2010".

وطالب الجبارة وفقا للبيان، أن "تكون الانتخابات وفق النظام البايو متري ووضع حد لتإثير السلاح وان تكون المفوضية مستقلة فعلاً، وإزالة كل اسباب الطعن التي وردت في انتخابات سنة 2018 مع توفير إقناع وجو آمن للمواطن للذهاب الى صناديق الانتخابات عندما نشرع فعلاً بخدمته في انواع الخدمات وايجاد حلول للمشاكل التي تمر بها البلاد، حيث نرفض هذا التقسيم وان تدار الامور وتختصر بعدد من النواب وبسرية للتلاعب بالتقسيمات وفق ما يرونه ومصلحتهم الشخصيه فهذا الامر مرفوض وسنفاتح اللجنة القانونية في البرلمان ونسجل اعتراضنا عليه".

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