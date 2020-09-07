صحيفة: الكاظمي جرد المحافظات الجنوبية من الصلاحيات الامنية وتركها بيد بغداد

2020/09/07 | 12:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العلوممة/بغداد..كشفت صحيفة ” العرب” الاثنين، عن قيام رئيس الوزراء مصطفة الكاظمي بسحب الصلاحيات الامنية من الادارات المحلية في المحافظات الجنوبية وتحويلها الى مقر وزارة الدفاع في بغداد، مبينة ان تلك التحركات الامنية تزامنت مع التحركات السياسية لاجراء الانتخابات.وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتجه إلى الاعتماد على قوات الجيش في ضبط الملف الأمني داخل المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية،”.واضافت ان ” تلك التحركات تزامنت بالتزامن مع الجدية التي تبديها القوى السياسية في نقاشاتها المتعلقة بقانون الانتخابات، حيث تقترح الحكومة أن يكون موعد الاقتراع هو مطلع يونيو القادم”.واوضحت الصحيفة ان ” الحد من صلاحيات قوات الأمن المحلية في محافظات الجنوب يقابله منح الجيش صلاحيات واسعة حيث يدار الملف مركزيا عبر وزارة الدفاع في بغداد”.انتهى 25د

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