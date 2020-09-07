التجارة : اعلان مناقصة تجهيز كمية عشرة الاف طن من زيت الطعام

2020/09/07 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد/ دعت وزارة التجارة الشركات العراقية المسجلة في هيئة الاستثمار الوطنية او المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة للمشاركة في المناقصة التي اعلنت عنها اليوم لتجهيزها بكمية عشرة الف طن من مادة زيت الطعام ومن المنتج المحلي وذلك لتلبية متطلبات مفردات الحصة التموينية .وقالت الوزارة ” في بيان تلقت “المستقلة” […]

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