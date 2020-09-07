إيران: سياستنا تجاه اميركا لم تتغير

2020/09/07 | 12:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس الى طهران لا علاقة لها بالعلاقات الايرانية الاميركية، مشددا على ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه اميركا لم تتغير.وقال خطيب زادة في مؤتمر صحافي، إن “زيارة وزير خارجية سويسرا الحالية الى طهران بانها تاتي في اطار العلاقات الثنائية وقال، لقد كانت لنا على الدوام علاقات جيدة جدا وواسعة وعميقة مع سويسرا، وما يميز هذه العلاقات انها راعية لمصالحنا في السعودية وكذلك في كندا فضلا عن كونها راعية للمصالح الاميركية في ايران”.واضاف، ان “نظام ترامب اثبت بانه يسيء استغلال اي فرصة لممارسة الضغوط على ايران وكان قد مارس الضغوط قبل زيارة غروسي (مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران) وكذلك قبل هذه الزيارة (زيارة وزير خارجية سويسرا).



هذه الزيارة لا علاقة لها بالعلاقات الايرانية الاميركية وان سياستنا تجاه اميركا لم تتغير”.وتابع المتحدث، ان “اميركا تسعى بوقاحة للحيلولة دون دخول اي اموال للقناة المالية السويسرية.



اننا متشائمون جدا من نوايا واجراءات وممارسات واشنطن الا ان الحكومة السويسرية عملت على الدوام بحسن النوايا والصدقية والشفافية في تدشين هذه القناة”.



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