قبرص: على تركيا أن توقف الأنشطة الاستفزازية في المنطقة

2020/09/07 | 12:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، أنه سيطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف على “الاستفزازات” التركية، في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي مناطق تعتبرها قبرص تابعة لها، خلال الزيارة المرتقبة يوم الثلاثاء.وقال الوزير القبرصي”ستتيح الزيارة فرصة لإطلاع لافروف على آخر المستجدات، وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالأنشطة التركية غير القانونية والاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك انتهاكات المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص”.وانتقدت الحكومة القبرصية تركيا خلال الأشهر الأخيرة لإجرائها مسوحات زلزالية في منطقة من البحر الأبيض المتوسط تعتبرها قبرص جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، كما أثارت أثينا مخاوف مماثلة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وأضاف كريستودوليدس في تصريحه “من البديهي أن الأنشطة الاستفزازية وغير القانونية لتركيا في المناطق البحرية لقبرص يجب أن تتوقف”.وعقد البلدان محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في عام 2017 في بلدة كرانس مونتانا السويسرية، وصرح وزير الخارجية أن المفاوضات انتهت دون اتفاق، رغم أن السلطات القبرصية مستعدة للعودة إلى المناقشات، حيث قالت بحسب كريستودوليدس:من جانبنا، أعربنا مرارًا وتكرارًا عن استعدادنا لاستئناف عملية المفاوضات من أجل حل مشكلة قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس اتحاد فيدرالي يتكون من منطقتين وطائفتين، على النحو الذي حددته الأمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن.



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