المالية النيابية : موازنة 2020 ستكون مختصرة لثلاث شهور

2020/09/07 | 12:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد/ وصف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار موازنة 2020 بانها استثنائية ومتأخرة الغرض منها وضع الإنفاق والتصرفات المالية للحكومه خلال السنة الحالية في إطار قانوني .وأضاف الصفار لـ(المستقلة) , ان موازنة هذا العام ستكون مختصرة لثلاث شهور مخططة باعتبار ان الاشهر السابقة كانت نفقات فعليه وسيكون التركيز على الجانب التشغيلي لان الوقت […]

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