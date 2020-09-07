أبرز الفروق بين نموذج أيفون 12 الجديد و أيفون 12 برو

2020/09/07 | 12:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة أبل خلال الشهر الجاري للكشف عن هاتفيها الجديدين أيفون 12 وأيفون 12 برو، واللذين من المتوقع أن يأتيا بمواصفات مميزة، وفيما يلى نعرض مقارنة بسيطة توضح أبرز الفروق بين نموذج أيفون 12 الجديد، وهاتف أيفون 12 برو، وذلك وفقا لآخر التسريبات والتوقعات التى تم الكشف عنها خلال الفترة الماضى كما يلى: نظام التشغيل: […]

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