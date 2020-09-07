الجيش الأميركي يدرس “التمرد” على ترامب

2020/09/07 | 12:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … انتقد النائب الديمقراطي سيث موتون والذي خدم كجندي سابق في الجيش الامريكي في العراق دونالد ترامب بسبب تعليقاته التي وصف فيها الجنود الأمريكيين بأنهم “خاسرون واغبياء، مبينا أن عدم الرضا عن الرئيس منتشر داخل القوات المسلحة”.ونقلت قناة ( MSNBC) في حديث مع موتون ترجمته وكالة /المعلومة/ قوله “لن أتحدث نيابة عن […]

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