بالصور..انتهاء المرحلة الأولى من تصوير أول مسلسل كوميدي سوري إماراتي سعودي

2020/09/07 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..انتهت في سوريا ، المرحلة الأولى من تصوير أول عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي، “بنات الماريونيت”، من تأليف “رامي المدني”، وإخراج “مخلص الصالح”، وإشراف فني “طارق مرعشلي”.ويتحدث العمل عن قصة اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة.[…]

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