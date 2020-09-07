تيسير خالد : التطبيع والتآمر على إيران مصلحة اميركية – اسرائيلية

2020/09/07 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تضغط على الدول العربية الخليجية للدخول في لعبة مغامرات خطرة من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار ليس فقط في منطقة الخليج العربي بل وفي منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأسره […]

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