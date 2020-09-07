عالية نصيف تطالب بالتحقيق في مشروع قطار بغداد المعلق

2020/09/07 | 12:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..طالبت النائبة عالية نصيف اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة بفتح تحقيق في قضية قطار بغداد المعلق ومحاسبة الأشخاص الذين حاولوا التلاعب بالمشروع لتحقيق مكاسب مادية تشبع فسادهم، مبينة أن هذا الملف هو ثاني ملف فساد تضعه أمام اللجنة، وكل الوثائق المتعلقة بالمشروع متوفرة لديها .وقالت نصيف […]

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