توصيات من التربية النيابية بشأن العام الدراسي الجديد: مرهون بخلية الأزمة

2020/09/07 | 12:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت لجنة التربية النيابية، تقديم توصيات إلى وزارة التربية، بشأن العام الدراسي الجديد، فيما أشارت إلى أن قرار بدء العام الدراسي الجديد مرهون بموافقة خلية الأزمة.

قالت لجنة التربية إنها قدمت توصيات لوزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد

وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة قدمت التوصيات الى وزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد"، مشيرًا إلى أن "البدء بالعام الدراسي مرهون بتقارير وزارة الصحة وكذلك موافقة خلية الأزمة".

وأضاف أن "المقترحات المقدمة لا تحتاج إلى تصويت مجلس الوزراء عليها".

وكانت اللجنة المشكلة في وزارة التربية لإعداد رؤيةٍ متقدمة للعام الدراسي المقبل، قد عقدت برئاسة مستشار الوزارة علي الزبيدي، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من المديريات منها الإشراف والمناهج والتقويم والامتحانات والتعليم العام والتخطيط التربوي والتطوير المؤسسي، بغية إعداد رؤيةٍ متقدمةٍ للعام الدراسي 2020 - 2021 في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضه جائحة كورونا.

وأكد بيان لوزارة التربية أن "الاجتماع خرج بعدة توصيات أهمها، التعايش مع جائحة كورونا واخذ الإجراءات الصحية، فضلًا عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ15 تلميذًا وطالبًا فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الأزمة الصحية، وكذلك كيفية تنظيم الدوام والإشراف عليه".

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