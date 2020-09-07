بعد سنتين من عمره.. عدد القوانين المقروءة في البرلمان الحالي

2020/09/07 | 12:49 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} نشرت الدائرة الاعلامية البرلمانية، اليوم الأثنين، عرضاً لسير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة الى اللجان النيابية منذ بدء الدورة الانتخابية الرابعة {2018 -2022} وحتى الآن.





وأفتتح مجلس النواب فصله الجديد من سنته التشريعية الثالث من الدورة النيابية الرابعة {بعد عام 2003}.

وبلغت القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى، وعددها 42 قانوناً ومقترحاً لغاية جلسة البرلمان أول أمس الأحد، وللإطلاع عليها....



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أما عدد القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية لغاية جلسة أول أمس السبت 19 قانوناً وهي بانتظار التصويت عليها واقرارها، وللإطلاع عليها....



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